В Шахрисабзе стартовал творческий фестиваль

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. 6 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Кашкадарьинскую область, где провел торжественную церемонию открытия Международного форума искусства макома в городе Шахрисабзе.

В выступлении главы государства на форуме говорилось:

"Уважаемые участники международного форума!



Дорогие друзья!



Дамы и господа!



Сегодня на щедрой, гостеприимной узбекской земле, где любят и почитают искусство, большой праздник. В одном из самых прекрасных городов нашей Родины – Шахрисабзе, на исторической площади Оксарой, основанной великим Амиром Темуром, открывается Международный форум искусства макома.



От чистого сердца поздравляю вас, участников этого торжества, всех, кто посвятил свою жизнь макому – жемчужине музыкального искусства.



Позвольте приветствовать участвующих в сегодняшней церемонии представителей таких авторитетных международных структур, как ЮНЕСКО, Азиатская международная организация фольклорного творчества.



Хочу выразить особую благодарность советнику Президента Российской Федерации Владимиру Ильичу Толстому, советнику Президента Кыргызской Республики Султанбаю Райеву, министру культуры и спорта Республики Казахстан Арстанбеку Мухаммедиули, министру культуры Республики Таджикистан Шамсиддину Орумбекзода, министру культуры Азербайджанской Республики Абульфасу Гараеву, первому заместителю министра культуры и туризма Турецкой Республики Ахмату Халуку Дурсуну. Пусть будет много таких праздников искусства во всех странах, и мы будем рады участвовать в них.



Разрешите приветствовать и выразить глубокую признательность руководителям сферы культуры ряда других стран, послам иностранных государств в Узбекистане.



В вашем лице, дорогие гости, мы видим послов мира и добра, настоящих друзей нашего народа и страны.



Добро пожаловать в Узбекистан, добро пожаловать в Шахрисабз!



Уважаемые участники форума!



В нынешнем празднике искусства, который проводится в нашей стране впервые, принимают участие около 300 представителей 73 государств. Среди них – певцы и музыканты, деятели культуры и искусства, ученые-музыковеды, известные далеко за пределами своих стран.



Сегодня под голубыми куполами Шахрисабза звучат мелодии макома, являющиеся неотъемлемой частью культуры многих народов, своей глубокой философией и волшебной музыкой покоряющие сердца миллионов людей по всему миру.



Действительно, искусство макома – это бесценное духовное сокровище – на протяжении столетий отражает глубокие чувства, надежды и мечты, благородные устремления человека.



Мы по праву гордимся тем, что достойный вклад в развитие искусства макома, в истоках которого лежат классическая литература, изобразительное искусство, древние научные знания Востока, исламские ценности, внес и узбекский народ.



Сохранить это уникальное духовное наследие, приобщить к нему широкую зарубежную общественность, передать в первозданном виде новым поколениям – главная цель нашего форума, собравшего представителей разных народов, стран и континентов.



Дорогие друзья!



Имеет глубокий смысл то, что мы организовали этот форум искусства в прекрасном, неповторимом городе Шахрисабзе.



Этот легендарный город на протяжении своей древней истории, насчитывающей 2700 лет, пережил немало испытаний. Однако никакие войны и сражения, стихийные бедствия не смогли стереть его с лица земли.



Шахрисабз известен на весь мир и как благословенный край, в котором вырос великий полководец и государственный деятель, покровитель культуры и искусства Сахибкиран Амир Темур.



Этот город издревле славится своими великими учеными, поэтами и музыкантами, мастерами-ремесленниками, уникальными архитектурными памятниками.



Отрадно, что сегодня благодаря созидательному потенциалу, самоотверженному труду нашего народа Шахрисабз становится одним из самых благоустроенных городов страны, современным центром культуры и туризма.



Уважаемые гости!



Как вам известно, Узбекистан, расположенный на перекрестке дорог Великого шелкового пути, является одной из колыбелей цивилизации и культуры Востока.



Об этом наглядно свидетельствуют найденный археологами в селе Муминабад Самаркандской области музыкальный инструмент най, которому три тысячи лет, фреска с изображением музыкантов, обнаруженная в городище Айритом вблизи Термеза, и множество других примеров.



Поэтому не случайно великий поэт и мыслитель Алишер Навои выбрал для себя псевдонимом волшебное слово "наво", которое означает чарующие звуки музыки.



Собрание из шести макомов – "Шашмаком", являющийся плодом музыкального гения нашего народа – словно шесть полноводных рек. Они вливаются в океан мировой культуры, дополняя и обогащая ее. Глубоко символично, что это уникальное культурное явление признано ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества.



Наш народ, в жизни которого всегда особое место занимали искусство, музыка, с большим уважением и почтением относящийся к людям творчества, встречает сегодняшний форум с открытой душой и радостью.



В этот день мы с благодарностью вспоминаем имена великих поэтов и мыслителей, композиторов и музыкантов, певцов-хафизов, внесших огромный вклад в становление и развитие макома, сохранение этого бессмертного искусства для нынешних поколений.



Дорогие друзья!



В настоящее время роль и значение музыкального искусства, которое объединяет всех людей с добрыми помыслами, в воспитании молодежи на основе высоких идеалов гуманизма еще больше возрастает.



Несомненно, без глубокого понимания искусства макома трудно познать суть настоящего искусства. Поэтому нам необходимо уделять его развитию особое внимание.



Мы должны задействовать все имеющиеся возможности для того, чтобы мелодии макома, его дух и философия заняли прочное место в сознании и сердцах наших современников, прежде всего молодого поколения.



Учитывая огромное влияние искусства макома на нашу культурную жизнь, в стране проводится большая работа в этом направлении.



Безусловно, в дни форума вы будете иметь возможность пообщаться с вашими коллегами, поклонниками макома и ознакомиться с этой работой. Думаю, что в рамках отрывающегося сегодня форума будут всесторонне обсуждены важные проблемы в этой сфере, разработаны предложения по широкому использованию международного опыта, современных информационно-коммуникационных технологий, возможностей интернета, развитию сотрудничества между культурными и творческими организациями разных стран.



Важным шагом в этом направлении станет проведение в ходе форума международной научно-практической конференции "Музыкальное искусство макома и его роль в мировой цивилизации".



Пользуясь случаем, позвольте от имени участников форума и всего нашего народа выразить огромную признательность трудолюбивым и гостеприимным жителям Кашкадарьинской области и Шахрисабза, всем, кто, не жалея своих сил и энергии, знаний и мастерства, сделал все необходимое для того, чтобы этот музыкальных фестиваль прошел на высоком уровне.



Уважаемые друзья!



Дорогие гости!



Надеюсь, что наш международный форум станет традиционным и послужит дальнейшему развитию искусства макома не только в Узбекистане, но и во многих других странах.



Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником высокого искусства.



Желаю всем вам здоровья, счастья и новых творческих побед, успешной работы форума.



Благодарю за внимание".

Международный форум искусства макома проходит впервые. В соответствии с постановлением главы государства данное мероприятие будет проводиться раз в два года.

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