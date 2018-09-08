advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
10.09.2018 / 01:50 msk / 03:50 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане оптимизируют использование производственных площадей
08.09.2018 11:56

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования производственных площадей".

Документ гласит:

"Отметить, что принимаемые меры по содействию субъектам предпринимательства в успешной реализации их инвестиционных проектов, усилению ответственности собственников за рациональное и целевое использование принадлежащих им пустующих производственных площадей показали на деле свою эффективность.

Коренное изменение подходов и методов работы с ранее приватизированными предприятиями способствовало восстановлению деятельности около полутора тысяч бездействующих и малозагруженных предприятий с созданием более двенадцати тысяч рабочих мест.

Вместе с тем, в регионах все еще сохраняется значительное количество бездействующих и неэффективно используемых зданий и объектов незавершенного строительства, принадлежащих государству и предприятиям с государственной долей, а также построенных субъектами предпринимательства на отведенных им земельных участках и полученных при ликвидации бывших колхозов и совхозов.

Данная ситуация приводит к потере возможности создания новых рабочих мест, моральному устареванию и физическому износу производственных мощностей и требует принятия безотлагательных мер по организации их рационального использования.

В целях усиления ответственности собственников бездействующих и неиспользуемых объектов, руководителей всех уровней за их рациональное и целевое использование, а также вовлечения предприятий в активную хозяйственную деятельность и создания на этой основе новых рабочих мест:

1. Принять предложение Министерства экономики, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента о распространении действующего механизма по ускоренному вовлечению в хозяйственную деятельность ранее приватизированных объектов на все незавершенные строительством объекты, пустующие здания, сооружения нежилого назначения и неиспользуемые производственные площади, независимо от основания возникновения права собственности и занимаемой площади (далее – неиспользуемые объекты).

2. Образовать:

  • в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте межведомственные комиссии по эффективному использованию неиспользуемых объектов (далее – межведомственные комиссии) в типовом составе согласно приложению № 1;
  • в районах (городах) рабочие группы по эффективному использованию неиспользуемых объектов (далее – рабочие группы) в типовом составе согласно приложению № 2.

Определить руководителями межведомственных комиссий Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, рабочих групп – хокимов соответствующих районов (городов).

3. Возложить на межведомственные комиссии организацию и контроль за реализацией следующих мероприятий:

  • выявление неиспользуемых объектов на соответствующей территории с формированием их перечня по итогам постоянного мониторинга;
  • разработка совместно с собственниками "дорожных карт" и инвестиционных проектов по восстановлению деятельности неиспользуемых объектов, организации производства и созданию новых рабочих мест, а также их утверждение;
  • вынесение заключений о применении предусмотренных законодательством мер воздействия в отношении собственников неиспользуемых объектов, не представивших предложения по восстановлению их деятельности или не реализующих утвержденные "дорожные карты";
  • координация деятельности государственных органов и регулярное заслушивание отчетов руководителей рабочих групп;
  • оказание содействия в получении субъектами предпринимательства разрешительных документов и кредитов коммерческих банков для реализации инвестиционных проектов.

4. Ввести с 15 сентября 2018 года порядок, в соответствии с которым:

а) неиспользуемые объекты государственной собственности подлежат в установленном порядке реализации, передаче на основе государственно-частного партнерства, в том числе в аренду;

б) к юридическим лицам – собственникам неиспользуемых объектов применяются следующие меры воздействия:

  • переход от упрощенного порядка налогообложения к уплате налогов и других обязательных платежей в общеустановленном порядке;
  • уплата налога на имущество и земельного налога в двукратном размере, по истечении 6 месяцев – в пятикратном размере, по истечении 12 месяцев и в последующем – в десятикратном размере к установленным ставкам;
  • приостановление действия льгот и преференций по налогам, предоставленных законодательством.

5. Установить, что:

  • меры воздействия, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящего постановления, применяются на основании заключения межведомственной комиссии начиная со следующего месяца после ознакомления собственника с заключением межведомственной комиссии;
  • основанием для вынесения межведомственной комиссией заключения о применении мер воздействия является непредставление собственником предложений по эффективному использованию неиспользуемого объекта или невыполнение утвержденной "дорожной карты" по эффективному использованию неиспользуемого объекта;
  • решение межведомственной комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, при этом в заседании межведомственной комиссии должны принять участие не менее двух третьих ее членов;
  • собственники неиспользуемых объектов в двухмесячный срок после поступления запроса территориального органа Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции обязаны представить предложения, предусматривающие меры по эффективному использованию неиспользуемого объекта, в том числе созданию объекта производства или сферы услуг, передаче объекта конкретным арендаторам, привлечению конкретного инвестора (партнера), а также конкретные сроки восстановления неиспользуемого объекта и источники финансирования;
  • предложения по эффективному использованию неиспользуемого объекта представляются в виде "дорожных карт", согласованных с вышестоящей организацией (при наличии);
  • "дорожная карта" по эффективному использованию неиспользуемого объекта утверждается межведомственной комиссией и вышестоящей организацией балансодержателя (при наличии) путем открытого обсуждения, а также с учетом предложений и участием собственника, балансодержателя (их представителей);
  • налоги с повышенной ставкой, предусмотренные подпунктом "б" пункта 4 настоящего постановления, применяются по решению межведомственной комиссии только в части производственных площадей и земельных участков, которые не задействованы в производстве товаров (работ, услуг).

6. Одобрить схемы вовлечения в хозяйственную деятельность неиспользуемых объектов согласно приложениям №№ 3-4.

7. Установить, что меры воздействия, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящего постановления, не применяются к собственникам:

  • не реализовавшим инвестиционный проект по вине государственных органов и других организаций, на которые актами законодательства возложены функции по выдаче субъектам предпринимательства документов разрешительного характера;
  • предоставившим и начавшим реализацию "дорожной карты" по эффективному использованию неиспользуемого объекта (инвестиционного проекта) – начиная со следующего календарного квартала с даты заключения межведомственной комиссии о предоставлении собственником (при его согласии, другими инициаторами, в том числе арендаторами) "дорожной карты" (инвестиционного проекта), а также о его реализации.

8. Предоставить право Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан осуществлять на основании заключения межведомственной комиссии начисление налога на имущество и земельного налога по повышенным ставкам и внесение начисленных сумм в лицевые карточки налогоплательщиков – собственников неиспользуемых объектов, в случае не предоставления ими соответствующих форм налоговых расчетов до 10 числа следующего месяца, после доведения в установленном порядке заключения межведомственной комиссии.

9. Возложить ответственность на:

  • руководителей межведомственных комиссий – за безусловное и качественное выполнение возложенных на комиссии задач и функций, обратив в своей деятельности особое внимание на результативность проводимой работы по восстановлению неиспользуемых объектов, руководствуясь при этом принципами объективности и открытости;
  • руководителей секторов районов (городов) – за оказание всесторонней поддержки собственникам, реализующим инвестиционные проекты на базе неиспользуемых объектов, а также в решении возникающих у них проблемных вопросов;
  • Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции – за выполнение функций рабочего органа межведомственных комиссий;
  • Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан – за своевременное и безусловное применение мер воздействия, предусмотренных настоящим постановлением, на собственников, в отношении которых вынесены заключения межведомственной комиссии;
  • членов межведомственных комиссий и рабочих групп – по сферам ответственности органа государственного управления и организации, которые они представляют.

10. Министерству народного образования, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству здравоохранения, Министерству дошкольного образования, Министерству культуры, Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан в двухмесячный срок провести критический анализ принадлежащих им неиспользуемых объектов и внести по результатам анализа в Кабинет Министров "дорожные карты" по эффективному использованию объектов с конкретными мероприятиями или предложения по их передаче хокимиятам районов (городов).

11. Государственному комитету по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить формирование базы данных и электронный обмен информацией по неиспользуемым объектам и применению в отношении их собственников мер воздействия.

12. Государственному комитету Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента обеспечить оформление кадастровых документов по неиспользуемым объектам в течение месяца после соответствующего обращения рабочих групп.

13. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Национальным информационным агентством Узбекистана широкое освещение и доведение до населения и субъектов предпринимательства сути и значения настоящего постановления.

14. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции ежеквартально вносить в Кабинет Министров информацию о результатах и эффективности принятых мер по исполнению настоящего постановления.

15. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 5.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 13 по 19 августа
19.08.2018
Ускорение завершения правового оформления Государственной границы со странами Центральной Азии как важный приоритет внешней политики Узбекистана
Обзор прессы с 30 июля по 5 августа
04.08.2018
Об итогах консульской деятельности МИД в 1-м полугодии 2018 года
Обзор прессы с 23 по 29 июля
27.07.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ