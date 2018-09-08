



В Узбекистане оптимизируют использование производственных площадей



ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования производственных площадей". Документ гласит: "Отметить, что принимаемые меры по содействию субъектам предпринимательства в успешной реализации их инвестиционных проектов, усилению ответственности собственников за рациональное и целевое использование принадлежащих им пустующих производственных площадей показали на деле свою эффективность.



Коренное изменение подходов и методов работы с ранее приватизированными предприятиями способствовало восстановлению деятельности около полутора тысяч бездействующих и малозагруженных предприятий с созданием более двенадцати тысяч рабочих мест.



Вместе с тем, в регионах все еще сохраняется значительное количество бездействующих и неэффективно используемых зданий и объектов незавершенного строительства, принадлежащих государству и предприятиям с государственной долей, а также построенных субъектами предпринимательства на отведенных им земельных участках и полученных при ликвидации бывших колхозов и совхозов.



Данная ситуация приводит к потере возможности создания новых рабочих мест, моральному устареванию и физическому износу производственных мощностей и требует принятия безотлагательных мер по организации их рационального использования.



В целях усиления ответственности собственников бездействующих и неиспользуемых объектов, руководителей всех уровней за их рациональное и целевое использование, а также вовлечения предприятий в активную хозяйственную деятельность и создания на этой основе новых рабочих мест:



1. Принять предложение Министерства экономики, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента о распространении действующего механизма по ускоренному вовлечению в хозяйственную деятельность ранее приватизированных объектов на все незавершенные строительством объекты, пустующие здания, сооружения нежилого назначения и неиспользуемые производственные площади, независимо от основания возникновения права собственности и занимаемой площади (далее – неиспользуемые объекты).



2. Образовать: в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте межведомственные комиссии по эффективному использованию неиспользуемых объектов (далее – межведомственные комиссии) в типовом составе согласно приложению № 1;

в районах (городах) рабочие группы по эффективному использованию неиспользуемых объектов (далее – рабочие группы) в типовом составе согласно приложению № 2. Определить руководителями межведомственных комиссий Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, рабочих групп – хокимов соответствующих районов (городов).



3. Возложить на межведомственные комиссии организацию и контроль за реализацией следующих мероприятий: выявление неиспользуемых объектов на соответствующей территории с формированием их перечня по итогам постоянного мониторинга;

разработка совместно с собственниками "дорожных карт" и инвестиционных проектов по восстановлению деятельности неиспользуемых объектов, организации производства и созданию новых рабочих мест, а также их утверждение;

вынесение заключений о применении предусмотренных законодательством мер воздействия в отношении собственников неиспользуемых объектов, не представивших предложения по восстановлению их деятельности или не реализующих утвержденные "дорожные карты";

координация деятельности государственных органов и регулярное заслушивание отчетов руководителей рабочих групп;

оказание содействия в получении субъектами предпринимательства разрешительных документов и кредитов коммерческих банков для реализации инвестиционных проектов. 4. Ввести с 15 сентября 2018 года порядок, в соответствии с которым:



а) неиспользуемые объекты государственной собственности подлежат в установленном порядке реализации, передаче на основе государственно-частного партнерства, в том числе в аренду;



б) к юридическим лицам – собственникам неиспользуемых объектов применяются следующие меры воздействия: переход от упрощенного порядка налогообложения к уплате налогов и других обязательных платежей в общеустановленном порядке;

уплата налога на имущество и земельного налога в двукратном размере, по истечении 6 месяцев – в пятикратном размере, по истечении 12 месяцев и в последующем – в десятикратном размере к установленным ставкам;

приостановление действия льгот и преференций по налогам, предоставленных законодательством. 5. Установить, что: меры воздействия, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящего постановления, применяются на основании заключения межведомственной комиссии начиная со следующего месяца после ознакомления собственника с заключением межведомственной комиссии;

основанием для вынесения межведомственной комиссией заключения о применении мер воздействия является непредставление собственником предложений по эффективному использованию неиспользуемого объекта или невыполнение утвержденной "дорожной карты" по эффективному использованию неиспользуемого объекта;

решение межведомственной комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, при этом в заседании межведомственной комиссии должны принять участие не менее двух третьих ее членов;

собственники неиспользуемых объектов в двухмесячный срок после поступления запроса территориального органа Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции обязаны представить предложения, предусматривающие меры по эффективному использованию неиспользуемого объекта, в том числе созданию объекта производства или сферы услуг, передаче объекта конкретным арендаторам, привлечению конкретного инвестора (партнера), а также конкретные сроки восстановления неиспользуемого объекта и источники финансирования;

предложения по эффективному использованию неиспользуемого объекта представляются в виде "дорожных карт", согласованных с вышестоящей организацией (при наличии);

"дорожная карта" по эффективному использованию неиспользуемого объекта утверждается межведомственной комиссией и вышестоящей организацией балансодержателя (при наличии) путем открытого обсуждения, а также с учетом предложений и участием собственника, балансодержателя (их представителей);

налоги с повышенной ставкой, предусмотренные подпунктом "б" пункта 4 настоящего постановления, применяются по решению межведомственной комиссии только в части производственных площадей и земельных участков, которые не задействованы в производстве товаров (работ, услуг). 6. Одобрить схемы вовлечения в хозяйственную деятельность неиспользуемых объектов согласно приложениям №№ 3-4.



7. Установить, что меры воздействия, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящего постановления, не применяются к собственникам: не реализовавшим инвестиционный проект по вине государственных органов и других организаций, на которые актами законодательства возложены функции по выдаче субъектам предпринимательства документов разрешительного характера;

предоставившим и начавшим реализацию "дорожной карты" по эффективному использованию неиспользуемого объекта (инвестиционного проекта) – начиная со следующего календарного квартала с даты заключения межведомственной комиссии о предоставлении собственником (при его согласии, другими инициаторами, в том числе арендаторами) "дорожной карты" (инвестиционного проекта), а также о его реализации. 8. Предоставить право Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан осуществлять на основании заключения межведомственной комиссии начисление налога на имущество и земельного налога по повышенным ставкам и внесение начисленных сумм в лицевые карточки налогоплательщиков – собственников неиспользуемых объектов, в случае не предоставления ими соответствующих форм налоговых расчетов до 10 числа следующего месяца, после доведения в установленном порядке заключения межведомственной комиссии.



9. Возложить ответственность на: руководителей межведомственных комиссий – за безусловное и качественное выполнение возложенных на комиссии задач и функций, обратив в своей деятельности особое внимание на результативность проводимой работы по восстановлению неиспользуемых объектов, руководствуясь при этом принципами объективности и открытости;

руководителей секторов районов (городов) – за оказание всесторонней поддержки собственникам, реализующим инвестиционные проекты на базе неиспользуемых объектов, а также в решении возникающих у них проблемных вопросов;

Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции – за выполнение функций рабочего органа межведомственных комиссий;

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан – за своевременное и безусловное применение мер воздействия, предусмотренных настоящим постановлением, на собственников, в отношении которых вынесены заключения межведомственной комиссии;

членов межведомственных комиссий и рабочих групп – по сферам ответственности органа государственного управления и организации, которые они представляют. 10. Министерству народного образования, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству здравоохранения, Министерству дошкольного образования, Министерству культуры, Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан в двухмесячный срок провести критический анализ принадлежащих им неиспользуемых объектов и внести по результатам анализа в Кабинет Министров "дорожные карты" по эффективному использованию объектов с конкретными мероприятиями или предложения по их передаче хокимиятам районов (городов).



11. Государственному комитету по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить формирование базы данных и электронный обмен информацией по неиспользуемым объектам и применению в отношении их собственников мер воздействия.



12. Государственному комитету Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента обеспечить оформление кадастровых документов по неиспользуемым объектам в течение месяца после соответствующего обращения рабочих групп.



13. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Национальным информационным агентством Узбекистана широкое освещение и доведение до населения и субъектов предпринимательства сути и значения настоящего постановления.



14. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции ежеквартально вносить в Кабинет Министров информацию о результатах и эффективности принятых мер по исполнению настоящего постановления.



15. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 5.



16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи