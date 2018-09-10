Курсы валют в Узбекистане на/c 10 сентября

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 10 сентября 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 5586.86 (702) 1 сингапурский доллар 5703.01 (124) 1 канадский доллаp 5977.02 (986) 1 бразильский реал 1936.78 (156) 1 юань ренминби 1149.12 (756) 1 швейцарский франк 8112.86 (392) 1 японская иена 70.80 (784) 1 диpхам ОАЭ 2140.65 (410) 1 южнокорейская вона 6.97 (818) 1 египетский фунт 440.70 (414) 1 кувейтский динар 25977.76 (826) 1 фунт стеpлингов 10158.71 (458) 1 малайзийский ринггит 1897.47 (840) 1 доллаp США 7862.17 (643) 1 российский рубль 112.59 (949) 1 новая турецкая лира 1231.93 (050) 1 бангладешская така 93.96 (960) 1 СДР 11006.88 (348) 1 венгерский форинт 27.97 (978) 1 евро 9081.59 (364) 1 иранский риал 0.19 (980) 1 украинская гривна 278.31 (398) 1 казахстанский тенге 20.92 (985) 1 польский злотый 2105.51 (934) 1 туркменский манат 2252.77 (203) 1 чешская крона 353.96 (972) 1 таджикский сомони 834.75 (356) 1 индийская рупия 109.53 (975) 1 болгарский лев 4645.30 (376) 1 израильский шекель 2189.35 (971) 1 афганский афгани 106.68 (417) 1 киргизский сом 113.38 (981) 1 грузинский лари 3035.59 (974) 1 белорусский рубль 3680.79 (032) 1 аргентинское песо 212.93 (051) 1 армянский драм 16.28 (048) 1 бахрейнский динар 20867.85 (096) 1 брунейский доллар 5704.67 (937) 1 венесуэльский боливар 127.81 (944) 1 азербайджанский манат 4643.93 (208) 1 датская крона 1218.13 (012) 1 алжирский динар 66.58 (710) 1 рэнд (ЮАР) 516.49 (704) 1 вьетнамский донг 0.34 (400) 1 иорданский динар 11089.10 (368) 1 иракский динар 6.63 (352) 1 исландская крона 70.24 (360) 1 индонезийская рупия 0.53 (192) 1 кубинское песо 7862.17 (634) 1 катарский риал 2159.94 (418) 1 лаосский кип 0.93 (422) 1 ливанский фунт 5.21 (434) 1 ливийский динар 5706.74 (504) 1 марокканский дирхам 831.87 (484) 1 мексиканское песо 407.07 (498) 1 молдавский лей 470.08 (496) 1 монгольский тугpик 3.19 (104) 1 мьянманский кьят 5.11 (578) 1 норвежская крона 930.43 (116) 1 камбоджийский риель 1.95 (586) 1 пакистанская рупия 64.10 (946) 1 румынский лей 1959.27 (682) 1 саудовский риял 2096.19 (941) 1 сербский динар 76.90 (938) 1 суданский фунт 437.88 (760) 1 сирийский фунт 15.27 (764) 1 бат (Таиланд) 239.48 (788) 1 тунисский динар 2827.10 (512) 1 оманский риал 20423.34 (858) 1 уругвайское песо 241.76 (608) 1 филиппинское песо 146.38 (752) 1 шведская крона 868.08 (886) 1 йеменский риал 31.46 (554) 1 новозеландский доллар 5136.36

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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