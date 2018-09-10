Курсы валют в Узбекистане на/c 10 сентября

Курсы валют в Узбекистане на/c 10 сентября10.09.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 10 сентября 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|5586.86
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5703.01
|(124)
|1 канадский доллаp
|5977.02
|(986)
|1 бразильский реал
|1936.78
|(156)
|1 юань ренминби
|1149.12
|(756)
|1 швейцарский франк
|8112.86
|(392)
|1 японская иена
|70.80
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2140.65
|(410)
|1 южнокорейская вона
|6.97
|(818)
|1 египетский фунт
|440.70
|(414)
|1 кувейтский динар
|25977.76
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10158.71
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1897.47
|(840)
|1 доллаp США
|7862.17
|(643)
|1 российский рубль
|112.59
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1231.93
|(050)
|1 бангладешская така
|93.96
|(960)
|1 СДР
|11006.88
|(348)
|1 венгерский форинт
|27.97
|(978)
|1 евро
|9081.59
|(364)
|1 иранский риал
|0.19
|(980)
|1 украинская гривна
|278.31
|(398)
|1 казахстанский тенге
|20.92
|(985)
|1 польский злотый
|2105.51
|(934)
|1 туркменский манат
|2252.77
|(203)
|1 чешская крона
|353.96
|(972)
|1 таджикский сомони
|834.75
|(356)
|1 индийская рупия
|109.53
|(975)
|1 болгарский лев
|4645.30
|(376)
|1 израильский шекель
|2189.35
|(971)
|1 афганский афгани
|106.68
|(417)
|1 киргизский сом
|113.38
|(981)
|1 грузинский лари
|3035.59
|(974)
|1 белорусский рубль
|3680.79
|(032)
|1 аргентинское песо
|212.93
|(051)
|1 армянский драм
|16.28
|(048)
|1 бахрейнский динар
|20867.85
|(096)
|1 брунейский доллар
|5704.67
|(937)
|1 венесуэльский боливар
|127.81
|(944)
|1 азербайджанский манат
|4643.93
|(208)
|1 датская крона
|1218.13
|(012)
|1 алжирский динар
|66.58
|(710)
|1 рэнд (ЮАР)
|516.49
|(704)
|1 вьетнамский донг
|0.34
|(400)
|1 иорданский динар
|11089.10
|(368)
|1 иракский динар
|6.63
|(352)
|1 исландская крона
|70.24
|(360)
|1 индонезийская рупия
|0.53
|(192)
|1 кубинское песо
|7862.17
|(634)
|1 катарский риал
|2159.94
|(418)
|1 лаосский кип
|0.93
|(422)
|1 ливанский фунт
|5.21
|(434)
|1 ливийский динар
|5706.74
|(504)
|1 марокканский дирхам
|831.87
|(484)
|1 мексиканское песо
|407.07
|(498)
|1 молдавский лей
|470.08
|(496)
|1 монгольский тугpик
|3.19
|(104)
|1 мьянманский кьят
|5.11
|(578)
|1 норвежская крона
|930.43
|(116)
|1 камбоджийский риель
|1.95
|(586)
|1 пакистанская рупия
|64.10
|(946)
|1 румынский лей
|1959.27
|(682)
|1 саудовский риял
|2096.19
|(941)
|1 сербский динар
|76.90
|(938)
|1 суданский фунт
|437.88
|(760)
|1 сирийский фунт
|15.27
|(764)
|1 бат (Таиланд)
|239.48
|(788)
|1 тунисский динар
|2827.10
|(512)
|1 оманский риал
|20423.34
|(858)
|1 уругвайское песо
|241.76
|(608)
|1 филиппинское песо
|146.38
|(752)
|1 шведская крона
|868.08
|(886)
|1 йеменский риал
|31.46
|(554)
|1 новозеландский доллар
|5136.36
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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