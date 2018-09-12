В Узбекистан прибыл с трехдневным визитом глава Беларуси

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с трехдневным официальным визитом Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В международном аэропорту имени Ислама Каримова белорусского лидера встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Визит предпринят с целью проведения переговоров на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, запланированных на четверг, 13 сентября, в ходе которых главы двух государств обсудят ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений и подпишут ряд двусторонних документов.

Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники, углублению взаимодействия в сферах промышленности, инвестиций, сельского хозяйства, туризма, науки, образования и культуры, а также президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Главы государств планируют посетить белорусско-узбекское предприятие "Амкодор-Агротехмаш" и выставку белорусских производителей Made in Belarus, а также проведут совместный форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух стран.

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