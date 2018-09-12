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В Узбекистане поддержат бизнес-инициативы
12.09.2018 10:23

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации ускоренной реализации предпринимательских инициатив и проектов в регионах".

Документ гласит:

"Отметить, что принимаемые меры по обеспечению интенсивного социально-экономического развития регионов, созданию максимально благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций, в том числе прямых иностранных, сталкиваются с рядом системных проблем и недостатков.

В частности, руководителями вновь образованных государственных органов и организаций, заместителями хокимов, ответственными за привлечение инвестиций, развитие экономики и предпринимательства, свободных экономических и малых промышленных зон, а также туризма, зачастую проявляется безучастное отношение к решению насущных проблем предпринимателей, выработке предложений по улучшению деловой среды в регионах, а также максимальному использованию имеющегося потенциала.

Широко распространенные и неискореняемые в республиканских органах государственного управления и на местах проявления волокиты, бюрократизма и препон при рассмотрении и реализации предпринимательских инициатив и проектов, выделении необходимых производственных объектов, земельных участков и кредитных средств, решении вопросов создания инженерно-коммуникационной и иной инфраструктуры не обеспечивают активного вовлечения субъектов предпринимательства в социально-экономическое развитие регионов, увеличение объема валового регионального продукта, промышленных производств и развитие сферы услуг.

Кроме того, недостаточный уровень квалификации и практического опыта у должностных лиц уполномоченных государственных органов и организаций на местах, слабая организация и координация их деятельности со стороны республиканских органов государственного управления негативно сказываются на эффективном исполнении принимаемых решений и достижении целевых показателей социально-экономического развития регионов.

В целях широкого вовлечения субъектов предпринимательства в социально-экономическое развитие регионов, обеспечения своевременной реализации предпринимательских инициатив и проектов, а также эффективного и рационального использования пустующих объектов, земельных участков и иной инфраструктуры:

1. Образовать:

  • Комиссию по поддержке и развитию предпринимательства в регионах (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 1;
  • региональные группы по поддержке и развитию предпринимательства (далее – региональные группы) в составе согласно приложениям № № 2-14.

2. Установить, что:

  • руководители и работники государственных органов и организаций, включенные в составы региональных групп, освобождаются от выполнения обязанностей по основному месту работы и постоянно находятся на закрепленной территории;
  • к работе Комиссии и региональных групп могут быть привлечены и другие представители государственных органов и организаций по решению руководителей Комиссии и региональных групп;
  • запросы, предписания Комиссии и региональных групп являются обязательными для безусловного исполнения руководителями и должностными лицами всех государственных органов и организаций.

3. Определить основными задачами:

а) Комиссии:

  • рассмотрение не менее одного раза в декадный срок проблемных вопросов и устранение имеющихся бюрократических барьеров и препон, препятствующих развитию предпринимательства и реализации предпринимательских инициатив и проектов, не решенных на уровне государственных органов и организаций на местах;
  • осуществление системного контроля за исполнением принятых решений по развитию предпринимательства и реализации предпринимательских инициатив и проектов, в том числе предусматривающих адресные поручения государственным органам и организациям;
  • разработку предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в целях устранения бюрократических барьеров и препон в развитии предпринимательства и реализации предпринимательских инициатив и проектов, выявленных региональными группами на основе тщательного анализа;

б) региональных групп:

  • изучение состояния социально-экономического развития регионов, включая инженерно-коммуникационную, производственную и иную инфраструктуру, а также внесение предложений по их дальнейшему развитию и совершенствованию, в том числе с привлечением средств международных финансовых институтов и зарубежных коммерческих банков;
  • изучение и выявление перспективных проектов, требуемых инвестирования, а также пустующих объектов государственной собственности и земельных участков, исходя из потребностей и потенциала (ресурсного, природно-климатического, трудового и другое) регионов;
  • принятие мер по ускоренному рассмотрению перспективных проектов, поддержанных субъектами предпринимательства и предлагаемых к реализации на соответствующей территории, проведение переговоров и встреч с потенциальными инвесторами;
  • обеспечение участия коммерческих банков в реализации предпринимательских инициатив и проектов, в том числе за счет средств кредитных линий международных финансовых институтов и зарубежных коммерческих банков;
  • обеспечение ускоренного решения вопросов, связанных с выставлением на аукционные торги пустующих объектов государственной собственности и земельных участков;
  • внесение в Комиссию проблемных вопросов, не решенных на уровне государственных органов и организаций на местах, связанных с предпринимательской деятельностью, а также, при необходимости, предложений по реализации перспективных предпринимательских инициатив и проектов;
  • осуществление координации деятельности министерств и ведомств, органов государственной власти на местах, а также дирекций свободных экономических и малых промышленных зон по ускоренной реализации в них предпринимательских инициатив и проектов.

4. Возложить функции рабочего органа:

  • Комиссии – на Управление по правовой защите предпринимательства и инвестиций Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан;
  • региональных групп – на секретариат органов исполнительной власти на местах по вопросам инвестиций, инноваций, оказания содействия приватизированным предприятиям, развития свободных экономических и малых промышленных зон.

5. Установить порядок, в соответствии с которым:

  • региональные группы вправе возлагать на государственные органы и организации обязанности по привлечению на договорной основе проектных организаций для разработки проектной документации по потенциальным проектам, рекомендуемым для реализации на соответствующей территории, с определением источника финансирования (местный бюджет, внебюджетные фонды министерств, ведомств и иных организаций по соответствующим сферам деятельности);
  • пустующие объекты государственной собственности и земельные участки, выставляемые на аукционные торги в соответствии с порядком, установленным законодательством, подлежат выставлению с конкретными инвестиционными и социальными обязательствами субъектов предпринимательства;
  • потенциальные проекты, рекомендуемые для реализации на соответствующей территории, в том числе с использованием пустующих объектов государственной собственности и земельных участков, размещаются на Едином портале интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан, а также телевидении, веб-сайтах местных органов исполнительной власти и в социальных сетях Интернета;
  • субъекты предпринимательства при выборе потенциальных проектов, рекомендуемых для реализации на соответствующей территории, могут обращаться в Центры государственных услуг для последующего перенаправления соответствующих документов в рабочий орган региональной группы либо непосредственно в рабочий орган региональной группы;
  • региональные группы обеспечивают выставление на электронные аукционные торги пустующих объектов государственной собственности или земельных участков с указанием обязательств по реализации на них перспективных проектов, включающих в себя, в том числе инвестиционные и социальные обязательства;
  • региональные группы, при необходимости, вправе осуществлять поиск и нахождение потенциальных иностранных инвесторов для реализации предпринимательских инициатив и проектов, в том числе путем выезда за рубеж и участия в международных инвестиционных форумах и конференциях с привлечением дипломатических представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах;
  • общий срок проведения электронного аукциона, проводимого в соответствии с требованиями настоящего постановления, в порядке исключения, не может превышать 10 дней, включая все процедуры, осуществляемые на электронной торговой площадке "E-IJRO AUKSION";
  • пустующие объекты государственной собственности или земельные участки выдаются победителю аукциона на условиях предварительного резервирования за ним сроком до одного года (с возможностью продления исходя из сложности проекта) с последующим оформлением права владения и пользования после выполнения им условий, указанных в инвестиционном договоре. При невыполнении инвестором обязательств, указанных в инвестиционном договоре, отменяется установленное резервирование без возмещения затрат инвестора;

Комиссия ежемесячно заслушивает отчеты региональных групп о проделанной работе с последующим докладом руководителю Администрации Президента Республики Узбекистан.

6. Определить основными критериями оценки эффективности деятельности региональных групп увеличение:

  • производства промышленной продукции и оказания услуг в расчете на тысячу человек на соответствующей территории;
  • постоянных рабочих мест, особенно для молодежи и социально уязвимых слоев населения, на соответствующей территории;
  • реализованных предпринимательских инициатив и проектов, а также освоения инвестиций, в том числе прямых иностранных;
  • вовлечения пустующих объектов и земельных участков в производственную деятельность;
  • реализованных проектов на территории свободных экономических и малых промышленных зон.

Установить, что по итогам каждого квартала в зависимости от результативности работ:

  • членам Комиссии и региональных групп по решению Комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере до 30 минимальных размеров заработной платы, а их руководителям – до 50 минимальных размеров заработной платы;
  • в отношении членов Комиссии и региональных групп, а также должностных лиц государственных органов и организаций применяются меры ответственности в виде удержания из должностного оклада в размере от 30 до 50 процентов или освобождения от занимаемой должности.

7. Министерству юстиции Республики Узбекистан в месячный срок внедрить в Центрах государственных услуг электронную систему учета поступающих предпринимательских инициатив и проектов для их реализации на базе пустующих объектов государственной собственности и земельных участков, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, позволяющую осуществлять мониторинг за ходом их рассмотрения.

8. Руководителю Администрации Президента Республики Узбекистан (З. Низомиддинов) в недельный срок утвердить регламент работы Комиссии и региональных групп, обратив особое внимание на определение критериев оценки эффективности деятельности Комиссии и региональных групп, а также обеспечить поощрение и применение мер ответственности в отношении их членов, должностных лиц соответствующих государственных органов и организаций.

9. Одобрить предложение Министерства строительства, Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, РПИ "УзИнжиниринг" при Кабинете Министров Республики Узбекистан о создании Ассоциации инженеров-консультантов Узбекистана, определив ее основными задачами:

  • развитие проектных, инжиниринговых и консультационных услуг;
  • привлечение ее членов к деятельности по реализации перспективных инвестиционных проектов;
  • представление и защиту прав и законных интересов ее членов;
  • повышение квалификации инженеров-консультантов, работников групп реализации проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых институтов;
  • взаимодействие с высшими образовательными учреждениями по внедрению в их учебные программы новейших достижений и инновационных подходов в проектировании и строительстве;
  • сотрудничество с иностранными ассоциациями инженеров, формирование консорциумов для проведения качественных проектных работ, в том числе за рубежом.

10. Кабинету Министров совместно с Администрацией Президента Республики Узбекистан в месячный срок внести предложения по созданию специализированной инвестиционной компании, в том числе с привлечением иностранных партнеров, предусмотрев:

  • привлечение инвестиционной компанией ресурсов инвесторов, в том числе иностранных;
  • участие инвестиционной компании в уставном капитале хозяйствующих субъектов для увеличения показателей их эффективности и доходности;
  • размещение свободных средств инвестиционной компании для реализации инвестиционных проектов в регионах республики;
  • привлечение отечественных и иностранных консультантов для разработки инвестиционных проектов.

11. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей обеспечить создание необходимых условий для своевременной и полноценной реализации задач, возложенных на региональные группы, в том числе по их размещению и передвижению.

12. Определить, что финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящего постановления, в том числе транспортные расходы, расходы на проживание, организацию визитов региональных групп в зарубежные страны, привлечение консультантов, а также выплата единовременных вознаграждений и другие организационные меры, осуществляются за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан, выделяемых бюджету Республики Каракалпакстан и местным бюджетам областей по заявкам Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей.

13. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, мультимедийным центрам министерств, ведомств и организаций организовать широкое освещение сути и значения настоящего постановления, также деятельности региональных групп и имеющихся проектных предложений.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М."

УЗИНФОРМ

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