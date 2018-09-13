Встреча с делегацией США

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 122 сентября ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Государственного департамента США во главе с первым заместителем помощника Госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Брайаном МакФитерсом.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций, реализации новых совместных проектов и других актуальных вопросов узбекско-американской повестки дня.

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