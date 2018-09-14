В Ташкенте проведены узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. 13 сентября в рамках визита в Узбекистан Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в резиденции Куксарой состоялись узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне.

В ходе встречи, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций, Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, машиностроения, транспорта и связи, фармацевтики, туризма, сельского хозяйства и других, рассмотрели вопрос налаживания сотрудничества при реализации проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане.

По информации пресс-службы главы Узбекистана, по итогам переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписали Совместное заявление.

В рамках визита подписано 19 документов, в том числе соглашения и договоры о системе содействия взаимной торговле, охране промышленной собственности, взаимной помощи в таможенных делах, взаимодействии в области науки и технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, медицины, высшего образования, культуры и другие.

Особо важное значение имеют принятые межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации.

В этот же день Президенты Шавкат Мирзиёв и Александр Лукашенко посетили выставку "Сделано в Беларуси", которая открылась в Узэкспоцентре, а также приняли участие в открытии совместного предприятия "Амкодор-Агротехмаш", созданного на территории Ташкентского завода сельскохозяйственной техники.

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