Делегация Узбекистана отправилась в Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября представительная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром финансов Жамшидом Кучкаровым отправилась с визитом в Российскую Федерацию.

Визит предпринят с целью участия в прошедшем в этот день в Москве 79-м заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств.

На заседании были обсуждены вопросы сотрудничества государств–участников СНГ, в том числе, ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли и ряда других межгосударственных документов.

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