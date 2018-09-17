



Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем РЦПДЦА



ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну Специальным представителем Генерального секретаря ООН, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман. В ходе встречи было проведено обсуждение текущего состояния и перпектив развития сотрудничества Узбекистана с РЦПДЦА и другими структурами ООН, состоялся обмен мнениями по проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи