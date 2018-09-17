В Ташкенте проведена встреча глав МИД Узбекистана и Индии

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов повел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации государственным министром иностранных дел Мобашаром Джавадом Акбаром.



Целью визита делегации в Узбекистан явилось участие в прошедшем в Самарканде 5-м заседании диалога "Индия – Центральная Азия".

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили практические аспекты подготовки предстоящей поездки Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию и другие актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудичества по всему спектру направлений, провели обмен мнениями по ряду вопросов международной и региональной политики.

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