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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
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 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
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ПРООН включила Узбекистан в число стран с высоким уровнем развития
18.09.2018 10:30

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была проведена презентация нового доклада Программы развития ООН о развитии человеческого потенциала, в котором представлен рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития в мире.

В документе приводятся данные, на основании которых был составлен рейтинг по 189-ти странам. Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств – ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовый национальный доход на душу населения. Также учитывались данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, гендерного равенства, преступности, охраны окружающей среды, участия граждан в принятии решений.

Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия составляют пятерку государств с самым высоким уровнем человеческого развития в мире. США занимают списке из 189 стран 13-е место.

В этом году в группу с очень высоким уровнем человеческого развития вошли 59 стран. В их числе - Россия, которая оказалась на 49-м месте, Беларусь – на 53-м месте и Казахстан на 58-м.

Наибольший рост рейтинга за период с 2012 по 2017 г. произошел в Ирландии, которая поднялась на 13 позиций, быстро развивались также Турция, Доминиканская Республика и Ботсвана.

Грузия в рейтинге человеческого развития занимает 70-е место, Азербайджан - 80-е, Армения - 83-е, Украина 88-е. Узбекистан - на 105-й и Туркменистан - на 108-й позиции. Эти страны  отнесены к категории стран с высоким уровнем развития. А вот Молдова и Таджикистан попали в категорию государств со средним уровнем развития. Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди занимают последние места в этом рейтинге, находясь в категории наименее развитых стран. Авторы доклада указывают на резкое ухудшение благосостояния в странах, затронутых конфликтами: Сирия опустилась в рейтинге на 27 позиций, Ливия - на 26 позиций и Йемен - на 20 позиций.

Согласно докладу, средняя продолжительность жизни в России составляет сегодня 71 год, в Беларуси и в Грузии -73 года, в Азербайджане и Украине - чуть больше 72 лет и в Казахстане -70 лет. Что касается образования, то дети в постсоветских странах в среднем учатся 12-15 лет. Норвежские подростки и молодые люди имеют возможность посещать учебные заведения почти 18 лет. В Южном Судане этот показатель составляет лишь 5 лет.

«В среднем ребенок, родившийся в стране с низким уровнем человеческого развития, может прожить чуть больше 60 лет, в то время как ребенок, рожденный в государстве с очень высоким уровнем развития, может дожить почти до 80 лет. Аналогичным образом, дети в наименее развитых странах, скорее всего, проведут в школе и университете на семь лет меньше, чем дети из богатых стран», – заявил Администратор ПРООН Ахим Штайнер.

Он подчеркнул, что эта статистика свидетельствует о том, что миллионы людей на планете испытывают огромные страдания, живут в условиях неравенства и лишены возможности реализовать свои возможности. Он подчеркнул, что речь идет не только о неравенстве между государствами, но и внутри стран.

Одно из проявлений неравенства в самих странах- это неравноправие мужчин и женщин. В мировом масштабе среднее значение индекса развития для женщин на шесть процентов ниже, чем для мужчин, что связано с более низким доходом женщин. Даже в странах постсоветского пространства коэффициент экономической активности среди женщин гораздо ниже, чем среди мужчин: 45,5 процента против 70,3. Женщины в этом регионе в среднем занимают лишь 20,7 процента мест в парламенте.

УЗИНФОРМ

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