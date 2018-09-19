



Погода в Узбекистане на 20 сентября



ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточныйс переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17о, днем 22-24о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 7-12о, днем 20-25о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 28-33о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 25-30о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15о,днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи