Погода в Узбекистане на 20 сентября

Погода в Узбекистане на 20 сентября19.09.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточныйс переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17о, днем 22-24о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 7-12о, днем 20-25о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 28-33о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 25-30о.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15о,днем 20-25о.
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УЗИНФОРМ