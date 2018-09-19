Глава Узбекистана провел встречу с руководителем делегации США

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября в Ташкент прибыла с рабочим визитом делегация делегация США во главе с Послом по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэлом Дейлом Браунбэком.

18 сентября делегация посетила внешнеполитическое ведомство, где провела встречу с главой МИД Абдулазизом Камиловым, а также была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы разития межгосударственного сотрудничества, прежде всего, в сфере обеспечения религиозных прав и свобод, духовного просвещения.

Кроме того, в рамках визита делегация США посетит Сенат Олий Мажлиса, Генеральную прокуратуру, ведомство юстиции, Управление мусульман Узбекистана, а также приняла участие в "круглом столе" на тему "Религиозная толерантность: опыт Узбекистана и США".

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