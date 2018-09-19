Делегация Узбекистана пребывает с визитом в Австрии

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с президентом Академии наук Бехзодом Юлдашевым пребывает с визитом в Австрии, где с 17 по 21 сентября в Вене проходит ежегодная 62-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Визит был предпринят в связи с предстоящим строительством первой в Узбекистане атомной электростанции, которая будет состоять из двух блоков поколения "3+" с водо-водяным реактором ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2,4 ГВт по российским технологиям.

В первый день пленарного заседания с национальным докладом выступил президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев. В его выступлении была отмечена важность сотрудничества с МАГАТЭ, в том числе по реализации проектов в рамках технического содействия.

УЗИНФОРМ