



В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-американского сотрудничества



ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация Соединенных Штатов Америки во главе с командующим Национальной гвардией штата Миссисипи генералом Дженсоном Бойлзом и членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли. 19 сентября делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Абдулазизом Камиловым. Встречи были посвящены обсуждению перспектив развития взаимодействия Национальной гвардии и соответствующих ведомств Узбекистана с Национальной гвардией штата Миссисипи, которое будет включать обмен опытом, проведение тренингов и мероприятий в области обеспечения общественного правопорядка и оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях, а также были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с предприятиями и компаниями штата Миссисипи в сфере торговли и инноваций, сельского хозяйства, области образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи