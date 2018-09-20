Обсуждены вопросы развития взаимодействия между Узбекистаном и Европейским Союзом

Обсуждены вопросы развития взаимодействия между Узбекистаном и Европейским Союзом20.09.2018 10:30
ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила делегация Комитета по иностранным делам Европейского парламента.
Целью визита делегации в Тшкент является участие в регулярном межпарламентском диалоге в формате Узбекистан – Евросоюз.
В ходе встречи в МИД обсуждались вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других областях, вопросы законодательной поддержки многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Европейским союзом.
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