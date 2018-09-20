



Обсуждены вопросы развития взаимодействия между Узбекистаном и Европейским Союзом



ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила делегация Комитета по иностранным делам Европейского парламента. Целью визита делегации в Тшкент является участие в регулярном межпарламентском диалоге в формате Узбекистан – Евросоюз. В ходе встречи в МИД обсуждались вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других областях, вопросы законодательной поддержки многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Европейским союзом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи