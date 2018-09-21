



Глава Узбекистана провел встречу с руководителем ИБР



ТАШКЕНТ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну в составе делегации ведущих арабских фондов Координационной группы президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром. В ходе аудиенции глава государства и его гост обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций, бизнеса, банков и финансов, модернизации дорожно-транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, жилищного строительства в сельской местности, развития системы питьевого водоснабжения, здравоохранения и образования и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи