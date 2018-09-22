В Узбекистане создана новая структура

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп", в соответствии с которым будет создана специальная комиссия, которая будет определять возможность освобождения таких лиц от назначенного наказания.

Документ гласит:

"В стране принимаются широкомасштабные меры по оздоровлению социально-духовной среды в обществе, направленные на обеспечение религиозной толерантности и свободы совести, а также эффективной защиты молодежи от воздействия террористических, экстремистских и иных деструктивных идей.



Как следствие, только в 2017 году более 18 тысяч граждан, раскаявшихся в ранее содеянном и вернувшихся к мирному образу жизни, сняты с учета лиц, склонных к участию в деятельности террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. Более 10 тысяч из них получили практическую помощь в трудоустройстве, социальной поддержке и налаживании предпринимательской деятельности.



В целях предоставления гражданам, по заблуждению оказавшимся в составе запрещенных организаций и групп, в том числе находящимся за пределами Республики Узбекистан, осознавшим противоправность своих деяний и вставшим на путь исправления, возможности вернуться на Родину, к своим семьям, мирной жизни, а также руководствуясь принципом гуманизма:



1. Создать Республиканскую межведомственную комиссию по рассмотрению обращений граждан Республики Узбекистан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп (далее – Комиссия), согласно приложению.



2. Ввести с 1 ноября 2018 года порядок, в соответствии с которым:

граждане Республики Узбекистан, по заблуждению оказавшиеся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп (далее – запрещенные организации), освобождаются от уголовной ответственности на основании заключения Комиссии;

в случае вынесения Комиссией отрицательного заключения все обстоятельства рассматриваются в порядке, установленном законодательством.

3. Установить, что граждане Республики Узбекистан могут быть освобождены от уголовной ответственности в соответствии с настоящим Указом в случае, если они:

лично явились с повинной, чистосердечно раскаялись в содеянном и встали на путь исправления;

активно способствовали раскрытию преступной деятельности и иных противоправных деяний;

были вовлечены в ряды запрещенных организаций путем обмана;

не являлись идеологическими и духовными лидерами запрещенных организаций;

не участвовали в боевых действиях и совершении диверсионно-подрывных актов;

не проходили специальную или военную подготовку в запрещенных организациях, обучение в целях осуществления террористической деятельности;

не осуществляли выезд или передвижение в целях террористической деятельности;

не принимали участие в финансировании международного терроризма;

ошибочно или без умысла и цели распространения в информационно-коммуникационных средствах хранили материалы, содержавшие террористические, экстремистские или иные деструктивные идеи.

4. Возложить на Комиссию (Муродов О.) полномочия по:

рассмотрению обращений об освобождении от уголовной ответственности граждан, по заблуждению оказавшихся в составе запрещенных организаций;

изучению личности обратившихся граждан, в том числе путем всесторонней проверки их причастности к совершению преступлений;

предоставлению в установленном порядке органам предварительного следствия заключений, принятых по результатам рассмотрения обращений;

направлению поручений компетентным органам для принятия соответствующих мер по предотвращению негативного воздействия членов запрещенных организаций на граждан, раскаявшихся в содеянном и обратившихся с повинной;

мониторингу и практическому содействию в оказании социально-правовой помощи лицам, освобожденным от уголовной ответственности, в том числе их трудоустройстве;

направлению поручений компетентным органам и организациям по проведению разъяснительно-профилактических работ с лицами, освобожденными от уголовной ответственности.

5. Определить, что:

настоящий Указ является основанием для правового оформления въезда граждан на территорию Республики Узбекистан;

заявления о раскаянии в содеянном и явке с повинной граждан, по заблуждению оказавшихся в составе запрещенных организаций за рубежом, подаются в дипломатические представительства Республики Узбекистан по месту их пребывания либо правоохранительные органы Республики Узбекистан;

повторное обращение лица, ранее освобожденного от уголовной ответственности согласно настоящему Указу и вновь совершившего преступление, связанное с участием в деятельности запрещенных организаций, рассмотрению не подлежит;

решения, принятые Комиссией в рамках своих полномочий, являются обязательными для исполнения всеми государственными органами и организациями;

рабочим органом Комиссии является Министерство внутренних дел Республики Узбекистан.

6. Генеральной прокуратуре совместно с Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности и Верховным судом Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке Положение, предусматривающее механизм рассмотрения обращений и освобождения от уголовной ответственности граждан, по заблуждению оказавшихся в составе запрещенных организаций.



7. Узбекскому агентству по печати и информации, Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании, Национальной ассоциации электронных средств массовой информации и Информационно-аналитическому мультимедийному центру при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан обеспечить на регулярной основе широкое освещение среди населения сути настоящего Указа, а также проделанной работы по его исполнению.



8. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2000 года № УП–2712 «Об освобождении от уголовной ответственности граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических групп».



9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".

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