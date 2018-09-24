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В Узбекистане утверждена стратегия развития сферы инноваций
24.09.2018 10:32

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы".

Документ гласит:

"Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники.

Стремительно развивающиеся все сферы общественной и государственной жизни страны требуют тесного сопровождения проводимых реформ на основе современных инновационных идей, разработок и технологий, обеспечивающих быстрый и качественный рывок страны в ряды лидеров мировой цивилизации.

Вместе с тем, проведенный анализ показал недостаточную работу по инновационному развитию процессов модернизации, диверсификации, увеличению объемов производства и расширению товарной номенклатуры конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В частности, из-за отсутствия многих показателей и неэффективной координации работы в данном направлении наша страна в последние годы не принимает участия в рейтинге Глобального инновационного индекса, составляемого влиятельными и авторитетными международными структурами.

Низкий уровень взаимодействия отраслей экономики и социальной сферы с научными учреждениями, отсутствие должной координации деятельности министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах в сфере инновационного развития не позволяют обеспечить достижение первоочередных целей и задач в данном направлении.

В целях ускоренного развития страны на основе современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, а также последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах:

1. Утвердить:

  • Стратегию инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы (далее – Стратегия) согласно приложению № 1;
  • "Дорожную карту" реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы (далее – "Дорожная карта") согласно приложению № 2;
  • целевые показатели инновационного развития Республики Узбекистан до 2030 года (далее – целевые показатели) согласно приложению № 3.

2. Определить:

а) главной целью Стратегии – развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса;

б) основными задачами Стратегии для достижения главной цели

  • вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса;
  • повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров, исходя из потребностей экономики;
  • укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
  • увеличение вложения государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, внедрение современных и эффективных форм финансирования мероприятий в данных сферах;
  • повышение эффективности деятельности органов государственной власти путем внедрения современных методов и инструментов управления;
  • обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и равных условий ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства;
  • создание устойчиво функционирующей социально-экономической инфраструктуры.

3. Образовать Комиссию по своевременной и качественной реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы (далее – Комиссия) согласно приложению № 4.

4. Комиссии (Арипов А.Н.):

  • обеспечить качественную разработку и внесение в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Стратегии;
  • организовать в рамках реализации Стратегии встречи, семинары, "круглые столы" и пресс-конференции, в том числе на местах, с широким привлечением представителей средств массовой информации, научных кругов и зарубежных экспертов, а также институтов гражданского общества;
  • ежеквартально вносить в Администрацию Президента Республики Узбекистан подробную информацию о ходе реализации настоящего Указа.

5. Установить персональную ответственность руководителей:

  • подразделений Администрации Президента Республики Узбекистан и комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан – за эффективную организацию и координацию деятельности министерств и ведомств по реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией и "Дорожной картой", достижению целевых показателей, а также ежеквартальное обсуждение хода их выполнения;
  • министерств и ведомств – за своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных Стратегией и "Дорожной картой", достижение целевых показателей с широким привлечением представителей научно-образовательных учреждений, негосударственных некоммерческих организаций, независимых экспертов (консультантов), в том числе из зарубежных стран;
  • государственных научно-образовательных учреждений – за научно-исследовательское сопровождение мероприятий, предусмотренных Стратегией и "Дорожной картой", оказание всестороннего содействия министерствам и ведомствам в подготовке научных презентаций и докладов, аналитических материалов для достижения целевых показателей;
  • органов государственной власти на местах – за создание достойных условий для реального и качественного изменения ситуации, решение насущных проблем граждан, улучшение социальной инфраструктуры и развитие регионов во взаимоувязке с мероприятиями, предусмотренными Стратегией и "Дорожной картой", а также принятие взаимосогласованных с министерствами и ведомствами мер по достижению целевых показателей на местах.

6. Министерству инновационного развития совместно с Министерством иностранных дел, Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике и другими заинтересованными ведомствами обеспечить регулярное направление международным организациям необходимых данных и показателей для ежегодного включения Республики Узбекистан в рейтинг Глобального инновационного индекса.

7. Министерствам и ведомствам в месячный срок по согласованию с руководителями соответствующих комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан утвердить программы развития на 3 года, предусматривающие взаимосвязанные правовые, экономические, социальные, организационные и технические меры по достижению целевых показателей, с принятием новых программ развития на последующие 3 года.

8. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации регулярно организовывать в средствах массовой информации публикации и тематические передачи по освещению целей и задач настоящего Указа.

9. Министерству инновационного развития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н, руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и заместителя премьер-министра – председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р. ".

УЗИНФОРМ

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