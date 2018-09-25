



Погода в Узбекистане на 26 сентября



ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15о, днем 28-30о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о, днем 23-28о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 25-30о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с.Температура ночью 12-17о, днем 25-30о.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с.Температура ночью 12-17о, днем 25-30о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 27-32о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 17-22о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи