Глава государства провел встречу с послом США в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. 24 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с отбывающей из страны в связи с завершением своей дипломатической миссии Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Памелой Лорой Спратлен.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья подвели итоги развития межгосударственного сотрудничества за время пребывания посла на посту и перспективы развития взаимодействия по всему спектру направлений.

Памела Леора Спратлен сменила в должности Джорджа Крола в январе 2015 года. Она была назначена послом в Узбекистане указом президента США Барака Обамы от 28 июля 2014 года, 20 ноября ее кандидатура была одобрена Сенатом страны. До назначения в Узбекистан Спратлен занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Казахстане (Астана), возглавляла посольство в Кыргызстане.

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