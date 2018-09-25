В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Кубой

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. 24 сентября в Ташкенте была проведена встреча главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Кубы во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Куба Аной Тереситой Гонсалез Фрагой.

В тот же день в МИД состоялся первый раунд узбекско-кубинских межидовских политических консультаций.

В ходе проведенных мероприятий были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика и международное сотрудничество, экономика и торговля, туризм, культурно-гуманитарные связи.

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