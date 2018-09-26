Глава Узбекистана провел встречу с председателем парламента Турции

ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 24 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в страну во главе представительной делегации председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы развития узбекско-турецких отношений по всему спектру направлений, возможности реализации новых совместных проектов в сферах торговли, инноваций, энергетики, инфраструктуры, транспорта, туризма, текстильной и пищевой промышленности,углубления взаимодействия в сферах науки, образования, культуры, туризма, здравоохранения, по линии парламентов двух стран.

В ходе пребывания в Ташкенте турецкая делегация проведет встречи и переговоры с руководителями палат Олий Мажлиса, Кабинета Министров Узбекистана, посетит Самарканд и Бухару.

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