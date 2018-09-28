



Глава МИД Узбекистана принял участие в мероприятиях СНГ в Душанбе



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в состоявшемся в Душанбе очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Заседание СМИД было организовано с целью обсуждения главных пунктов повестки дня предстоящего сегодня в столице Таджикистана заседании Совета глав государств-участников Содружества, обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи