Президент Узбекистана провел встречу с таджикским коллегой

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл во главе представительной делегации с двухдневным визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

По прибытии в Душанбе Ш.Мирзиёева встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы двух государств провели обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, после чего отправились в парк имени Низомиддина Алишера Навои в таджикской столице, где были открыты памятники великим поэтам-мыслителям Алишеру Навои и Абдурахману Джами.

Далее президенты отправились в город Турсунзаде, где посетили ГУП "Талко" ("Таджикская алюминиевая компания"), на котором создается совместное предприятие "Талко-Крантас" по выпуску автокранов, тракторных прицепоа, полуприцепов и других видов спецтехники, а также ознакомились с работой дехканских хозяйств в Турсанзадевском районе. Кроме того, Президент Узбекистана подарил дехканам автомобили Captiva.

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