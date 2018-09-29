В МИД Узбекистана проведена встреча с послом Китая

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цзянь Янь.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, практических аспектов подготовки к предстоящим совместным мероприятиям и контактам на различных уровнях.

Напомним, что Цзянь Янь был аккредитован в Узбекистане в марте текущего года.

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