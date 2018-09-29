Глава Узбекистана завершил визит в Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Республику Таджикистан, предпринятый с целью участия в состоявшемся в Душанбе заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

В ходе саммита, в частности, были рассмотрены углубления сотрудничества Узбекистана со странами Содружества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической, научно-образовательной областях, сферах международного взаимодействия, обеспечения безопасности, машиностроения, энергетики, электротехнической, текстильной, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, молодежной политики.

По итогам встречи было подписано 16 документов, в том числе, одобрены Конвенция СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняты Заявление глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и другие документы, а также решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

Кроме того, было принято решение о передаче председательства в Содружестве в следующем году Туркменистану. Республика Узбекистан определена сопредседателем в объединении.

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