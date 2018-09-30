Глава Узбекистана отправился с двухдневным визитом в Индию

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным государственным визитом в Республику Индия.

Поездка предпринята по инициативе индийской стороны с целью обсуждения на высшем уровне вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений и проведения встреч с представителями деловых кругов Индии.

В частности, глава Узбекистана проведет встречи с Президентом Рамом Натхом Ковиндом, премьер-министром Нарендрой Моди и другими официальными лицами, а также посетит древнюю столицу Индии - город Агру.

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