Погода в Узбекистане на 2 октября

Погода в Узбекистане на 2 октября01.10.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14о, днем 27-29о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 27-32о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный7-12 м/с. Температура ночью 8-13о, днем 14-19о.
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УЗИНФОРМ