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Глава Узбекистана поздравил педагогов
01.10.2018 09:28

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к работникам учреждений образования страны по случаю отмечаемого сегодня Дня учителей и наставников.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые учителя!

Дорогие друзья!

Искренне, от всей души поздравляю вас и в вашем лице всех наших соотечественников, посвятивших свою жизнь очень важному и благородному делу воспитания молодого поколения, с 1 октября – Днем учителей и наставников.

Говоря об огромном значении вашего нелегкого и вместе с тем почетного труда, думаю, уместно привести слова нашего великого просветителя Абдуллы Авлони: "Богатство знаний и широта мировоззрения человека прежде всего зависят от учителя".

Действительно, каждый из нас в неоплатном долгу перед вами, дорогие учителя, за все то лучшее, что есть в нас, за все наши успехи, которых мы достигли в жизни.

В этот светлый праздник мы выражаем глубокую благодарность и наилучшие пожелания вам, нашим добрым и заботливым наставникам, отдающим все свои знания и опыт, теплоту своих сердец ради того, чтобы мы стали духовно зрелыми личностями, обрели достойное место в обществе.

Уважаемые друзья!

Все мы хорошо понимаем, что образование и воспитание имеют решающее значение не только в сегодняшней жизни, но и для будущего любого государства и общества.

Поэтому в Узбекистане вопросы развития образования и воспитания стали приоритетом государственной политики.

В этой связи хотел бы остановиться лишь на некоторых принятых в последнее время важных решениях в данной сфере.

В соответствии с постановлением Президента от 30 сентября 2017 года впервые в республике создано Министерство дошкольного образования. Система дошкольного образования была кардинально реформирована, в короткие сроки построено и сдано в эксплуатацию свыше 980 детских садов, воспитательная работа в которых осуществляется с применением новых, самых передовых методов и средств.

Согласно постановлению Президента от 14 августа 2018 года уравнены размеры заработной платы учителей начальных и старших классов, с нового года повышение заработной платы учителей-предметников составит в общей сложности 54 процента, педагогов высшей категории – 64 процента.

Наряду с этим налажена система предоставления педагогическим работникам долгосрочных льготных кредитов на приобретение доступного жилья по типовым проектам и автотранспортных средств, а также выделения льготных кредитов членам их семей на развитие предпринимательской деятельности.

В продолжение этой работы 5 сентября нынешнего года принят Указ Президента "О дополнительных мерах по совершенствованию управления системой народного образования", который открывает новые перспективы в развитии сферы.

Как вам известно, в указе, в частности, определены конкретные задачи по совершенствованию управления учреждениями народного образования, укреплению их материально-технической и учебно-методической базы, дальнейшему развитию сети негосударственных общеобразовательных организаций, разработке государственной программы "Современная школа", выплате пенсий работающим учителям-пенсионерам в полном объеме.

Следует отметить, что в нашей стране приоритетное значение придается и развитию системы высшего образования. Наряду с новыми вузами открываются филиалы престижных зарубежных университетов, увеличиваются квоты приема в высшие образовательные учреждения, действуют заочные отделения по многим направлениям обучения.

Все это нацелено на кардинальное улучшение с учетом современных требований качества учебно-воспитательного процесса, создание достойных условий для наших уважаемых учителей, всех, кто самоотверженно трудится в этой сфере, повышение их авторитета в обществе.

В стране проводится огромная работа по строительству, реконструкции и ремонту учебных заведений, в том числе в рамках Инвестиционной программы этого года в 356 образовательных учреждениях – общим объемом 684 миллиарда 700 миллионов сумов, а в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 371 общеобразовательной школе – более чем на 424 миллиарда сумов.

В общей сложности до августа 2018 года из Государственного бюджета на сферу образования и воспитания было направлено 12 триллионов 366 миллиардов сумов, что составляет более 26 процентов совокупных расходов. Эти цифры ярко свидетельствуют о масштабах осуществляемых в системе реформ.

Естественно, мы хорошо понимаем, что учителя и наставники играют ни с чем не сравнимую роль в достижении высоких целей, которые мы поставили перед собой.

В воспитании молодого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей, преданности своей Родине и народу, овладении современными знаниями и профессиями, иностранными языками мы полагаемся прежде всего на вас, уважаемые работники сферы образования.

Ни для кого не секрет, что сегодня обстановка в мире становится все более напряженной и непредсказуемой. В таких сложных условиях предотвращение негативного влияния на сознание нашей молодежи, борьба с невежеством путем просвещения имеют огромное значение, и ваша благородная деятельность служит примером для широкой общественности.

Масштабные и ответственные задачи нашего времени требуют от всех нас, прежде всего от вас, уважаемые педагоги, неустанной работы над собой, формирования у подрастающего поколения высоких духовно-нравственных качеств, умения мыслить самостоятельно, по-новому, развития и реализации его способностей.

Уверен, что вы, дорогие учителя и наставники, не жалеющие сил и энергии для воспитания всех детей нашей многонациональной страны гармонично развитыми личностями, настоящими гражданами Узбекистана, с честью справитесь с этими задачами.

Наше государство и общество и впредь будут использовать все возможности, чтобы создавать для вас необходимые условия и постоянно поддерживать в вашей самоотверженной деятельности.

Дорогие учителя и наставники!

Еще раз искренне поздравляю всех вас с сегодняшним всенародным праздником.

Желаю вам здоровья, успехов и удачи в выполнении вашей благородной и ответственной миссии, счастья и семейного благополучия".

Торжественные мероприятия по случаю профессионального праздника при участии педагогов со всех уголков страны прошли в Ташкенте в пятницу, 28 сентября, и включали возложение цветов к Монументу Независимости Узбекистана, собрание во дворце "Туркистон", награждение победителей и призеров традиционного республиканского смотра-конкурса "Лучший учитель-предметник года".

УЗИНФОРМ

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