Президент Узбекистана посетил Агру

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 сентября в рамках двухдневного государственного визита в Индию глава Узбекистана с супругой посетил древнюю столицу Индии, город Агру.

Здесь глава государства осмотрел всемирно известный архитектурный памятник - Тадж-Махал, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, после чего отправился в современную столицу страны, город Нью-Дели, где сегодня состоятся основные мероприятия визита.

В тот же день Шавкат Мирзиёев провел встречи с представителями бизнес-кругов Индии, в рамках которых было проведено обсуждение практических аспектов наращивания двусторонних связей в торгово-экономической и инвестиционной областях, в том числе, предложения об учреждении Узбекско-индийского делового совета.

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