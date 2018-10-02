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В Нью-Дели прошли узбекско-индийские переговоры на высшем уровне
02.10.2018 10:31

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября в Нью-Дели во дворце Президента Индии "Раштрапати Бхаван" были проведены переговоры между пребывающим с двухдневным государственным визитом в стране Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Индия  Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди.

В ходе встречи на высшем уровне стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Затем Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориал "Радж  Гхат" в городе Нью-Дели и возложил венок к вечному огню, почтив память национального героя народа Индии Махатмы Ганди, а также встретился с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

Далее глава Узбекистана провел встречу в узком и расширенном форматах с главой правительства Индии Нарендрой Моди, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной политики, развития узбекско-индийского инвестиционного и торгово-экономического партнерства, углубления струдничества в сферах высоких технологий, медицины, фармацевтики, туризма и других.

По итогам встречи стороны выступили с Совместным заявлением и подписали 20 документов о научно-техническом сотрудничестве, развитии партнерства в сферах сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, здравоохранения и медицинской науки, фармацевтики, исследования космоса в мирных целях и других направлений.

Подписаны также соглашения о налаживании сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, городами Самаркандом и Агрой, организации свободной фармацевтической зоны.

Далее глава Узбекистана был принят вице-президентом Республики Индия, председателем Сената Венкаем Найду и Президентом Республики Индия Рамом Натхом Ковиндом, а затем отбыл в Ташкент.

УЗИНФОРМ

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