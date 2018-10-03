Узбекистан ратифицировал ряд международных документов

Узбекистан ратифицировал ряд международных документов03.10.2018 11:08
ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил ряд законов, ратифицированных нижней палатой национального парламента и одобренных Сенатом Олий Мажлиса.
В частности, были подписаны законы:
- "О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)", принят Законодательной палатой 25 сентября 2018 года, одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года
- "О ратификации Устава и Правил процедуры Института стандартов и метрологии исламских стран (Стамбул, 7 ноября 1999 года с изменениями на 7 мая 2017 года)", принят Законодательной палатой 7 августа 2018 года, одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года
- "О ратификации Поправки к Уставу Организации исламского сотрудничества (Абиджан, 10-11 июля 2017 года)", принят Законодательной палатой 7 августа 2018 года, одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года.
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