



Узбекистан ратифицировал ряд международных документов



ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил ряд законов, ратифицированных нижней палатой национального парламента и одобренных Сенатом Олий Мажлиса. В частности, были подписаны законы: "О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)", принят Законодательной палатой 25 сентября 2018 года, одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года

"О ратификации Устава и Правил процедуры Института стандартов и метрологии исламских стран (Стамбул, 7 ноября 1999 года с изменениями на 7 мая 2017 года)", принят Законодательной палатой 7 августа 2018 года, одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года

"О ратификации Поправки к Уставу Организации исламского сотрудничества (Абиджан, 10-11 июля 2017 года)", принят Законодательной палатой 7 августа 2018 года, одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи