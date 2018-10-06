



Погода в Узбекистане на 7 октября



ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 13-15о, днем 14-16о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью 7-12о, днем 13-18о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 13-18о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 13-18о.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 13-18о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 13-18о, по Сурхандарьинской области 18-23о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 18-23о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 10-15о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи