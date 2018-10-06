



В Узбекистане информатизируют процесс проведения выборов



ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 4 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс". Документ гласит: "Одним из важнейших направлений дальнейшего совершенствования избирательного процесса в Республике Узбекистан является широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий.



В рамках проводимой в данном направлении работы реализованы меры по созданию Информационной системы управления избирательным процессом, направленные на внедрение Единого электронного списка избирателей (далее – ЕЭСИ) и регламентацию порядка межведомственного взаимодействия при его формировании и использовании.



Информационная система управления избирательным процессом в порядке эксперимента апробирована в ходе выборов в районные Кенгаши народных депутатов города Ташкента в декабре 2017 года и получила положительную оценку зарубежных и отечественных экспертов.



Вместе с тем проведенный анализ показал наличие ряда системных проблем и недостатков, негативно сказывающихся на обеспечении полноценного внедрения ЕЭСИ в избирательный процесс, в их числе: первое, отсутствие в масштабах республики практики использования ЕЭСИ приводит к включению одного избирателя одновременно в несколько списков и не обеспечивает в полной мере соблюдение принципа "один избиратель – один голос";

второе, недостоверная информация об адресах постоянного и временного места жительства граждан-избирателей не позволяет обеспечить точность при автоматическом включении граждан в соответствующие списки избирателей;

третье, отсутствие Единого реестра адресов объектов недвижимого имущества, а также устаревшая и не используемая заинтересованными ведомствами информация в Едином реестре объектов недвижимого имущества препятствуют автоматизации процесса распределения избирателей по участкам;

четвертое, на низком уровне остается оснащение избирательных участков современным компьютерным оборудованием и их подключение к сети Интернет, что не позволяет в полной мере использовать возможности информационно-коммуникационных технологий в избирательном процессе;

пятое, низкий уровень знаний и навыков членов избирательных комиссий на местах по использованию информационно-коммуникационных технологий затрудняет цифровизацию и автоматизацию избирательного процесса. В целях обеспечения широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс, а также создания аппаратно-программной инфраструктуры, необходимой для внедрения Информационной системы управления избирательным процессом и эффективного использования ЕЭСИ:



1. Принять предложение Центральной избирательной комиссии, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства внутренних дел и Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру о внедрении в избирательный процесс на всей территории страны Информационной системы управления избирательным процессом и использовании ЕЭСИ.



2. Установить, что при формировании ЕЭСИ используется единая информация о гражданах-избирателях, адресах их постоянного и временного места жительства в соответствии с информационной базой данных Министерства внутренних дел, Единым реестром объектов недвижимого имущества и Единым реестром адресов объектов недвижимого имущества.



3. Определить, что: Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан осуществляет общее руководство и координацию деятельности по внедрению Информационной системы управления избирательным процессом и использованию ЕЭСИ во всех регионах страны;

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечивает единый технологический подход во внедрении Информационной системы управления избирательным процессом и использовании ЕЭСИ, а также их эффективное функционирование в регионах;

Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру является органом, ответственным за ведение Единого реестра адресов объектов недвижимого имущества и Единого реестра объектов недвижимого имущества;

ГУП "Центр научно-технических и маркетинговых исследований" "UNICON.UZ" осуществляет работу по созданию, дальнейшему совершенствованию и техническому обслуживанию Информационной системы управления избирательным процессом, а также обеспечивает ее эффективное и бесперебойное функционирование. 4. Министерству внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой, Государственным налоговым комитетом, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в срок до 1 апреля 2019 года обеспечить: проведение полной актуализации информации об адресах постоянного и временного места жительства граждан с учетом привязки их паспортных данных к кадастровому номеру объекта недвижимости в информационной базе данных Министерства внутренних дел путем подворового обхода граждан;

привлечение руководителей секторов по комплексному социально-экономическому развитию районов (городов) и регионов к организации подворового обхода граждан;

совместно с Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру приведение информационной базы данных Министерства внутренних дел в соответствие с Единым реестром объектов недвижимого имущества и Единым реестром адресов объектов недвижимого имущества с учетом привязки паспортных данных граждан к кадастровому номеру объекта недвижимости. 5. Государственному комитету по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру совместно с Министерством внутренних дел, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента и иными заинтересованными ведомствами в срок до 1 апреля 2019 года провести инвентаризацию объектов недвижимости и по результатам завершить процесс формирования Единого реестра объектов недвижимого имущества и Единого реестра адресов объектов недвижимого имущества.



6. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента выделить необходимые помещения, оборудованные компьютерным оборудованием, и персонал для ввода информации, собранной по результатам подворового обхода, в информационную базу данных Министерства внутренних дел Республики Узбекистан в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.



7. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан: обеспечить по заявкам Министерства внутренних дел Республики Узбекистан подключение в установленном порядке выделенных помещений к сетям передачи данных для ввода информации, собранной по результатам подворового обхода, в информационную базу данных Министерства внутренних дел в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления;

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру обеспечить интеграцию Единого реестра объектов недвижимого имущества и Единого реестра адресов объектов недвижимого имущества в систему "Электронное правительство";

обеспечить интеграцию Информационной системы управления избирательным процессом в систему "Электронное правительство", с учетом предоставления государственных услуг по уточнению избирательного участка и возможности его изменения. 8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан и Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в период 2018-2019 годов обеспечить обучение представителей избирательных комиссий навыкам работы с Информационной системой управления избирательным процессом, в том числе с ЕЭСИ.



9. Утвердить Программу мер по дальнейшему совершенствованию системы формирования и использования Единого электронного списка избирателей согласно приложению.



10. Определить источниками финансирования, в части: инвентаризации объектов недвижимости и формирования Единого реестра объектов недвижимого имущества и Единого реестра адресов объектов недвижимого имущества – 20 процентов – средства Фонда развития земельных отношений и государственного кадастра, 80 процентов – средства Государственного бюджета Республики Узбекистан;

модернизации информационной базы данных Министерства внутренних дел Республики Узбекистан – внебюджетные средства министерства;

подключения помещений к сетям передачи данных в соответствии с пунктами 4 и 7 настоящего постановления – внебюджетные средства Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. 11. Возложить персональную ответственность на: министра внутренних дел Республики Узбекистан Бобожонова П. Р. – за своевременную актуализацию информации об адресах места жительства граждан с учетом привязки их паспортных данных к кадастровому номеру объекта недвижимости в информационной базе данных Министерства внутренних дел путем подворового обхода;

председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Абдуллаева А. Х. – за полную инвентаризацию объектов недвижимости и завершение работ по формированию Единого реестра объектов недвижимого имущества и Единого реестра адресов объектов недвижимого имущества;

министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Садикова Ш. М. – за дальнейшее совершенствование и полное функционирование Информационной системы управления избирательным процессом, а также обеспечение бесперебойного подключения избирательных комиссий к сетям передачи данных во время выборов;

председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента – за предоставление необходимых помещений, современного оборудования и персонала для актуализации информации об адресах места жительства граждан и эффективного использования во время выборов избирательными комиссиями Информационной системы управления избирательным процессом;

председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Абдусаломова М.Э. – за осуществление действенного контроля за обучением представителей избирательных комиссий навыкам работы с Информационной системой управления избирательным процессом и выполнением государственными органами возложенных на них обязанностей по созданию необходимых условий для внедрения в избирательный процесс ЕЭСИ. 12. Признать утратившим силу пункт 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2018 года № ПП-3662 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию системы оказания государственных услуг".



13. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с заинтересованными ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б. М. ". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи