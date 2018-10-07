



Глава Узбекистана поздравил Владимира Путина



ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил российского лидера с днем рождения, а также стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, а также обсудили практические аспекты подготовки предстоящего визита В.Путина в Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи