Курсы валют в Узбекистане на/c 9 октября

ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 9 октября 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 5768.48 (702) 1 сингапурский доллар 5917.17 (124) 1 канадский доллаp 6324.76 (986) 1 бразильский реал 2130.16 (156) 1 юань ренминби 1191.19 (756) 1 швейцарский франк 8250.38 (392) 1 японская иена 71.95 (784) 1 диpхам ОАЭ 2227.48 (410) 1 южнокорейская вона 7.23 (818) 1 египетский фунт 458.58 (414) 1 кувейтский динар 26968.22 (826) 1 фунт стеpлингов 10735.21 (458) 1 малайзийский ринггит 1974.20 (840) 1 доллаp США 8181.08 (643) 1 российский рубль 122.73 (949) 1 новая турецкая лира 1334.10 (050) 1 бангладешская така 97.77 (960) 1 СДР 11381.35 (348) 1 венгерский форинт 29.05 (978) 1 евро 9427.06 (364) 1 иранский риал 0.19 (980) 1 украинская гривна 291.35 (398) 1 казахстанский тенге 22.02 (985) 1 польский злотый 2189.33 (934) 1 туркменский манат 2344.15 (203) 1 чешская крона 366.32 (972) 1 таджикский сомони 868.66 (356) 1 индийская рупия 110.91 (975) 1 болгарский лев 4821.48 (376) 1 израильский шекель 2257.72 (971) 1 афганский афгани 108.50 (417) 1 киргизский сом 118.48 (981) 1 грузинский лари 3140.53 (974) 1 белорусский рубль 3818.47 (032) 1 аргентинское песо 216.39 (051) 1 армянский драм 16.92 (048) 1 бахрейнский динар 21714.30 (096) 1 брунейский доллар 5918.45 (937) 1 венесуэльский боливар 130.89 (944) 1 азербайджанский манат 4832.30 (208) 1 датская крона 1263.64 (012) 1 алжирский динар 69.13 (710) 1 рэнд (ЮАР) 554.15 (704) 1 вьетнамский донг 0.35 (400) 1 иорданский динар 11538.90 (368) 1 иракский динар 6.90 (352) 1 исландская крона 71.85 (360) 1 индонезийская рупия 0.54 (192) 1 кубинское песо 8181.08 (634) 1 катарский риал 2247.55 (418) 1 лаосский кип 0.96 (422) 1 ливанский фунт 5.43 (434) 1 ливийский динар 5899.25 (504) 1 марокканский дирхам 863.92 (484) 1 мексиканское песо 434.75 (498) 1 молдавский лей 483.57 (496) 1 монгольский тугpик 3.21 (104) 1 мьянманский кьят 5.36 (578) 1 норвежская крона 990.58 (116) 1 камбоджийский риель 2.01 (586) 1 пакистанская рупия 66.58 (946) 1 румынский лей 2019.17 (682) 1 саудовский риял 2181.33 (941) 1 сербский динар 79.57 (938) 1 суданский фунт 455.64 (760) 1 сирийский фунт 15.89 (764) 1 бат (Таиланд) 249.42 (788) 1 тунисский динар 2911.21 (512) 1 оманский риал 21251.77 (858) 1 уругвайское песо 247.39 (608) 1 филиппинское песо 150.94 (752) 1 шведская крона 902.64 (886) 1 йеменский риал 32.74 (554) 1 новозеландский доллар 5269.43

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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