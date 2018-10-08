Курсы валют в Узбекистане на/c 9 октября

Курсы валют в Узбекистане на/c 9 октября08.10.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 9 октября 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|5768.48
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5917.17
|(124)
|1 канадский доллаp
|6324.76
|(986)
|1 бразильский реал
|2130.16
|(156)
|1 юань ренминби
|1191.19
|(756)
|1 швейцарский франк
|8250.38
|(392)
|1 японская иена
|71.95
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2227.48
|(410)
|1 южнокорейская вона
|7.23
|(818)
|1 египетский фунт
|458.58
|(414)
|1 кувейтский динар
|26968.22
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10735.21
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1974.20
|(840)
|1 доллаp США
|8181.08
|(643)
|1 российский рубль
|122.73
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1334.10
|(050)
|1 бангладешская така
|97.77
|(960)
|1 СДР
|11381.35
|(348)
|1 венгерский форинт
|29.05
|(978)
|1 евро
|9427.06
|(364)
|1 иранский риал
|0.19
|(980)
|1 украинская гривна
|291.35
|(398)
|1 казахстанский тенге
|22.02
|(985)
|1 польский злотый
|2189.33
|(934)
|1 туркменский манат
|2344.15
|(203)
|1 чешская крона
|366.32
|(972)
|1 таджикский сомони
|868.66
|(356)
|1 индийская рупия
|110.91
|(975)
|1 болгарский лев
|4821.48
|(376)
|1 израильский шекель
|2257.72
|(971)
|1 афганский афгани
|108.50
|(417)
|1 киргизский сом
|118.48
|(981)
|1 грузинский лари
|3140.53
|(974)
|1 белорусский рубль
|3818.47
|(032)
|1 аргентинское песо
|216.39
|(051)
|1 армянский драм
|16.92
|(048)
|1 бахрейнский динар
|21714.30
|(096)
|1 брунейский доллар
|5918.45
|(937)
|1 венесуэльский боливар
|130.89
|(944)
|1 азербайджанский манат
|4832.30
|(208)
|1 датская крона
|1263.64
|(012)
|1 алжирский динар
|69.13
|(710)
|1 рэнд (ЮАР)
|554.15
|(704)
|1 вьетнамский донг
|0.35
|(400)
|1 иорданский динар
|11538.90
|(368)
|1 иракский динар
|6.90
|(352)
|1 исландская крона
|71.85
|(360)
|1 индонезийская рупия
|0.54
|(192)
|1 кубинское песо
|8181.08
|(634)
|1 катарский риал
|2247.55
|(418)
|1 лаосский кип
|0.96
|(422)
|1 ливанский фунт
|5.43
|(434)
|1 ливийский динар
|5899.25
|(504)
|1 марокканский дирхам
|863.92
|(484)
|1 мексиканское песо
|434.75
|(498)
|1 молдавский лей
|483.57
|(496)
|1 монгольский тугpик
|3.21
|(104)
|1 мьянманский кьят
|5.36
|(578)
|1 норвежская крона
|990.58
|(116)
|1 камбоджийский риель
|2.01
|(586)
|1 пакистанская рупия
|66.58
|(946)
|1 румынский лей
|2019.17
|(682)
|1 саудовский риял
|2181.33
|(941)
|1 сербский динар
|79.57
|(938)
|1 суданский фунт
|455.64
|(760)
|1 сирийский фунт
|15.89
|(764)
|1 бат (Таиланд)
|249.42
|(788)
|1 тунисский динар
|2911.21
|(512)
|1 оманский риал
|21251.77
|(858)
|1 уругвайское песо
|247.39
|(608)
|1 филиппинское песо
|150.94
|(752)
|1 шведская крона
|902.64
|(886)
|1 йеменский риал
|32.74
|(554)
|1 новозеландский доллар
|5269.43
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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