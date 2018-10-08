Погода в Узбекистане на 9 октября

Погода в Узбекистане на 9 октября08.10.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8о, днем 12-14о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью 5-10о, днем 12-17о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью 5-10о, днем 12-17о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с.Температура ночью 5-10о, днем 12-17о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с.Температура ночью 5-10о, днем 12-17о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 7-12о, днем 15-20о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью 10-15о, днем 12-17о.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о.
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УЗИНФОРМ