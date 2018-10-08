



Глава Узбекистана отправился с двухдневным визитом во Францию



ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с двухдневным официальным визитом во Французскую Республику. Поездка предпринята по приглашению французской стороны с целью обсуждения на высшем уровне ключевых вопросов развития межгосударственного сотрудничества, проведения встреч с представителями правительственных и деловых кругов Франции. Кроме того, глава Узбекистана проведет в Париже встречу с главой ЮНЕСКО Одри Азуле. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи