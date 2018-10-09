Погода в Узбекистане на 10 октября

Погода в Узбекистане на 10 октября09.10.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8о тепла, днем 15-17о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью 2-7о тепла, днем 15-20о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 15-20о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 12-17о.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза -3о тепла, днем 0-5о тепла.
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УЗИНФОРМ