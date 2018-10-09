МИД Узбекистана посетил спецпредставитель правительства Германии

ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября в ведомстве внешней политики Узбекистана была организована встреча специального представителя Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллы Иргашева со специальным представителем правительства Федеративной Республики Германия по Афганистану и Пакистану Маркусом Потцелем.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации существующих и перспектив осуществления новых совместных проектов по оказанию содействия в восстановлении Афганистана в сферах обеспечения безопасности, экономики, торговли, транспорта, энергетики, инфраструктуры, образования, науки и культуры.

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