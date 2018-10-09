



Делегация Узбекистана посетила Туркменистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября в Туркменабате (Лебапский велаят Туркменистана) завершила работу очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между двумя странами. В течение недели стороны провели обзор результатов ранее выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской госграницы, а также согласовали сроки проведения дальнейших полевых работ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи