



Узбекистан назначил нового посла в Москве



ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней политики Узбекистана было произведено назначение Ботиржона Асадова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации. С февраля текущего года Б.Асадов работал первым заместителем министра иностранных дел, являлся заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана, а до этого работал в должности посла Узбекистана в Корее (с марта 2015 года) и советника посольства Узбекистана в КНР. В мае минувшего года он также был утвержден членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи