



Погода в Узбекистане на 11 октября



ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8о тепла, днем 18-20о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 17-22о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 17-22о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 19-24о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6о тепла, днем 7-12о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи