Глава Узбекистана вернулся из Франции

ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. 9 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный визит во Французскую Республику.

В день прибытия, 8 октября, глава Узбекистана и члены узбекской делегации провел встречи с Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле и председателем Сената Франции Жераром Ларше, а также с руководителями крупнейших французских компаний (таких как "Тотал", "Тотал Эрен", "Орано", "Фивс Штейн", "Ранжис Семмарис", "Винчи", "Суэц", "Сад", "Идемиа", "Мерсие", "Талес Аления Спейс", Европейский банк реконструкции и развития, Французское агентство развития и других).

В ходе встречи с главой ЮНЕСКО были обсуждены вопросы расширения двустороннего взаимодействия в области сохранения архитектурного наследия Узбекистана и подписана Программа сотрудничества до 2021 года.

В заключительный день визита были проведены основные мероприятия, которые включали переговоры на высшем уровне в Елисейском дворце с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, реализации новых совместных инвестиционных проектов в различных отраслях,а также подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов, в том числе соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, энергетики, технологий, автомобильных перевозок, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, науки и техники, образования, здравоохранения, археологии, военно-технического сотрудничества, исследования космоса.

В том числе, с Французским агентством развития подписана Программа сотрудничества по реализации инфраструктурных проектов на общую сумму около 600 миллионов евро.

Намечены к реализации проекты с такими французскими компаниями, как "Эйрбас", "Тоталь", "Винчи", "Орано майнинг", "Тоталь Эрен", "Веолия", "Фивс Штейн", "Буиг", "Ранжис" и многими другими.

Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Страсбургского университета и Парижской академии Университета Пантеон Сорбонна, где узбекские студенты будут обучаться специальностям по таким направлениям, как экономика, инженерное дело, сельское хозяйство, туризм.

Подписаны соглашения о сотрудничестве в подготовке кадров с Международной академией моды, университетами Тулузы, Сержи-Понтуаз, ИНАЛКО и другими.

Достигнута договоренность о проведении в 2021 году выставки об истории Узбекистана в музее Лувра.

Завершающим пунктом программы визита стало посещение Лувра, после чего глава Узбекистана отправился в Ташкент.

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