



Глава Узбекистана провел совещание с руководителями силовых структур



ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с руководителями военных и правоохранительных органов страны, которое было посвящено вопросам оборонного строительства и развития Вооруженных сил. В частности, были рассмотрены вопросы повышения обороноспособности страны, укрепления и модернизации материально-технической базы Вооруженных сил, улучшения служебных и бытовых условий военнослужащих, повышения уровня профессионализма боевого состава. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи