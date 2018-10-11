Рассмотрены итоги социально-экономического развития Узбекистана в январе-сентябре

Рассмотрены итоги социально-экономического развития Узбекистана в январе-сентябре11.10.2018 11:37
ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с членами правительства и ответственными руководителями, которое было посвящено итогам развития страны за истекший период года.
В ходе мероприятия были заслушаны отчеты руководителей о текущем положении дел во вверенных им структурах, развитии отраслей народного хозяйства в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, ходе реализации принятых государственных программ в регионах и столице, поставлены задачи по дальнейшему развитию секторов национальной экономики.
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