



Рассмотрены итоги социально-экономического развития Узбекистана в январе-сентябре



ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с членами правительства и ответственными руководителями, которое было посвящено итогам развития страны за истекший период года. В ходе мероприятия были заслушаны отчеты руководителей о текущем положении дел во вверенных им структурах, развитии отраслей народного хозяйства в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, ходе реализации принятых государственных программ в регионах и столице, поставлены задачи по дальнейшему развитию секторов национальной экономики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи