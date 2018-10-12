



Погода в Узбекистане на 13 октября



ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-12о тепла, днем 13-15о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 12-17о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 10-15о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 10-15о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 12-17о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 10-15о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 1-6о тепла, днем 5-10о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи