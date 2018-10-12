



Проведен телефонный разговор между главами Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Беседа была организована с целью обсуждения ключевых вопросов развития узбекско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства и т.д. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи