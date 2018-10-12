Проведен телефонный разговор между главами Узбекистана и Казахстана

Проведен телефонный разговор между главами Узбекистана и Казахстана12.10.2018 10:45
ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Беседа была организована с целью обсуждения ключевых вопросов развития узбекско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства и т.д.
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