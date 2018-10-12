



Глава Узбекистана провел встречу с Верховным имамом Египта



ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент Верховным имамом Египта, руководителем комплекса Аль-Азхар шейхом Ахмадом Мухаммадом Тайибом. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сферах религии и религиозного образования, обмена учеными и студентами, проведения совместных научных конференций и других мероприятий. Верховный имам Египта поддержал предложения о создании кафедры университета Аль-Азхар в Международной исламской академии Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи